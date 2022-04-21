台積電在半導體產業表現優異，更被喻為是台灣「護國神山」，甚至有外媒盛讚台積電是地球上最重要的企業，因為現在全球最先進的晶片約有92％是由台積電生產。日媒則提出示警，世界各國紛紛籌備鉅額補助金，想吸引台積電前往建廠，但台積電並未答應，而是決定在台灣陸續建設最尖端半導體新工廠，過度依賴台灣的地緣政治風險，成為全球先進半導體的隱憂。

根據《日經中文網》報導，台積電為蘋果iPhone13等供應5奈米尖端晶片，在技術實力上出類拔萃，台積電目前瞄準的是在今年內啟動3奈米晶片的量產；此外，台積電還決定今年內要在台灣建設更尖端的2奈米新廠。報導指出，台灣承擔全球尖端半導體約92％的生產，過度依賴台灣的地緣政治風險不斷被外界指出，但至今仍無法扭轉。

報導提及，自2021年爆發晶片荒以來，台積電在海外部分，僅決定在日本熊本建設新工廠，而且不是生產尖端產品的工廠，台積電未來將陸續在台灣建立最尖端半導體新工廠，包括新竹、台南、高雄等。

報導分析，台積電之所以在台灣建廠，原因在於。對台灣來説，來自大陸方面的壓力很大，在全球擁有巨大影響力的台積電，是台灣目前非常珍貴的外交籌碼，台灣政府是對台積電出資6％以上的大股東，台積電無法輕易決定在海外建設半導體工廠。

文末強調，今後全世界對尖端半導體的需求量將不斷增加，但現在採購地基本上仍局限於台灣，供應鏈的扭曲局面今後恐進一步擴大，世界各國需要對「台灣風險」的增加提高防備意識。