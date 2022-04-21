專業香氛C＆F香研所將品茶這種優雅、高級的體驗及儀式感，帶入氣味之中，以茶入香，由法國專業調大師Christian Provenzano調配出全新「茶鑲系精油擴香」，揉和茶香作為底蘊，佐以花果香調，昇華香氣層次，展現出清新 不俗豔的動人風情。
「茶鑲系精油擴香」在瓶身方面選用精緻工藝鑲金鳥籠玻璃設計，奢華十足，並加入浪漫的天然乾燥花草，在香氣飄散中搖曳，給予香氛更文雅的質感。側邊垂墜的燙金吊飾如同女子優雅的飾品，像是妝點在白皙玉頸上的項鍊或絲巾，展現出獨一無二的奢華風格。
每瓶同時附贈3款精巧茶罐型空間香氛卡，一次滿足全系列的香味體驗，也可當作書卡或放入包包抽屜，隨處擁有香氣。從視覺的華麗到嗅覺的舒適，成就美好生活的儀式感。在細膩精緻的韻味之外，C＆F擴香採用歐洲高濃度精油，成分皆是以天然的精油單體成分與植物油提煉而成，無添加定香劑、醇醚混合物等化工溶劑，獲得SGS、IFRA國際認證無毒安心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。