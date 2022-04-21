今年32歲的長瀨昆妮是日本華僑，多年從事日文教學與直播，2020年從日本返台，與直播主連千毅簽約成為對方旗下助理，因曾教日文被粉絲封「日文女神」，在直播中總是站在連千毅身後，火辣造型令她成為直播最吸睛的存在，兩粒車頭燈超搶眼；近日她現身商場分享近況，火辣身材引來粉絲狂讚。

長瀨昆妮擁有傲人F罩杯，五官小巧精緻，在臉書有92萬的追蹤者，她原是從事日語教學，後來認識連千毅成為直播助理，連帶一炮而紅，她時常在社交平台上分享自己的生活，時不時拍些福利照或影音造福粉絲，偶爾也會分享自己教日文的模樣。

近日她到商場逛街，一頭長髮披肩，巴掌臉蛋被黑色口罩蓋住，只看見水汪汪大眼，下身穿著緊身褲和球鞋，看起來是走運動風，上半身卻只穿著黑色的內衣Bra，而且中間還挖空，飽滿的曲線令人血脈賁張，拍攝者視角由上往下拍，讓長瀨昆妮原先就明顯的雙峰一覽無遺，同時還可以看見她的腰間沒有任何贅肉，甚至隱約能看到骨頭的紋路，又瘦又有料。

長瀨昆妮在網上甜喊：「手扶梯~視角，鐵粉們還想要看什麼視角？」，底下一票粉絲熱烈回應「好辣喔，不管什麼視角只要是妮都想看」、「天使般的臉孔，魔鬼般的身材」、「每個視角都想看」、「這張我可以看一年」、「這樣跟你學日文無法專心」