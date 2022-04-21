「新北市外送平台業者管理自治條例」草案經市新北市議會法規會審畢，今交付大會二讀，未來將規定外送員每日服務期間不得超過12小時、外送平台業者須為外送員投保不低於300萬元的意外傷害險及提供職業、食品及交通安全至少3小時教育訓練、消費交易紀錄保存等。但工會認為，外送員可跨平台服務，限制每日12小時上限，未來恐無法執行及稽查。

新北市勞工局日前召開「外送平台業社會對話」，擴大邀集交通局、外送工會、外送業者、學者專家，就「提供完整保險保障」、「避免工作過勞」、「實施教育訓練」、「提供契約內容文件」、「建立溝通管道」等5大議題進行討論。

「全國外送產業工會」理事兼發言人蘇柏豪，以及「新北市食品雜貨運送職業工會」理事長林芳喬都反映，外送員可跨平台服務，限制每日服務期間12小時上限，未來恐無法執行及稽查，且將導致外送員分散至多個平台，以賺取預期的報酬。

此外，平台各項資訊不夠透明，經常片面變更勞務報酬演算標準，動輒祭出停權處分，且未嘗試建立有效溝通管道，難以有效解決紛爭。加上外送員用路時間長、事故機率相對高，工會提議「平台補助購置營業用機車第三責任險及行車紀錄器，並提高意外傷害醫療保險實支實付部分至10萬元」，平台代表亦允諾攜回研議。

出席會議的外送平台業者有Uber Eats、有無外送、Cutaway、GOGOX、全球快遞，Foodpanda、街口外送及Lalamove則未出席。