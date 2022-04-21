周玉蔻爆確診 陳時中：各行各業都有「自己要注意」

資深媒體人周玉蔻確診，由於她經常訪問國內政治人物，包括與中央流行疫情指揮中心關係密切的專家學者，外界擔心周的接觸者會不會把病毒帶進指揮中心，形成防疫大破口。

周玉蔻今在臉書自曝確診的消息，而她所主持的節目曾邀請過許多來賓，因此恐有不少人會被匡列。其中節目《新聞放鞭炮》過去一周曾邀請的來賓則有衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎；台開董事長邱于芸；民進黨前主席卓榮泰；市議員參選人林延鳳與退將于北辰。

而節目《辣新聞152》過去一周的來賓更多，除了有立委蔡易餘、陳亭妃與林昶佐；台北市議員簡舒培、梁文傑與張斯綱之外，還有退役少將、資深作家與媒體人也都入列，但其中最令人擔心的是李秉穎，因他身兼CDC職務，經常與指揮中心官員開會，若接觸者又接觸相關人士，外界擔心指揮中心恐淪陷。

周玉蔻也在臉書指出，已經向電台與電視節目請假10天，在家自主隔離，而曾與她接觸過的同仁也將按照防疫SOP因應，而她最近3天的密切接觸者，她已經自行通知。