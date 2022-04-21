立法院財政委員會21日一早審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，藍綠黨團都發出甲動通知，朝野立委展開攻防大戰，爆發推擠衝突激烈，民進黨立委蔡易餘（左）與國民黨立委曾銘宗（右）在現場肢體推擠，最後民進黨立委依人數優勢強制表決，草案以9點14分過關送院會。（張鎧乙攝）

民進黨拚國務機要費除罪化 藍綠爆衝突！金門女戰神推擠中慘摔

立法院財政委員會今（21日）審查「會計法第99條之1修正草案」，關係到國務機要費除罪化，藍營狂撒假鈔、假SOGO禮券抗議占據主席台，綠營靠人數優勢，約5分鐘時間通過送立法院會處理，後續交由黨團協商，而修法關鍵就在條文中增列「機要費」3個字。

會計法第99條之1內容為，針對民國95年12月31日以前，各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其政及民事責任；如涉刑事責任者不罰。

條文修正之後，縣市首長的特別費解套，但國務機要費卻未解套。民進黨立委蔡易餘、蘇治芬、王美惠等16人提案「會計法第99條之1修正草案」，要在條文中增列「機要費」3個字，遭藍營質疑是在為前總統陳水扁的國務機要費案解套。

立法院財政委員會今（21日）審查「會計法第99條之1修正草案」，民進黨甲級動員輪班守夜，國民黨則於上午5時許陸續抵達，雙方發生多次拉扯衝突攻占主席台，儘管藍營狂撒假鈔、假SOGO禮券抗議質疑「為了陳水扁脫罪，不顧防疫！」民進黨團則回嗆要理性討論。

藍營提出臨時動議高喊「防疫優先、立刻散會」，但表決未通過；民進黨則提出臨時動議停止詢答、逐條討論，儘管國民黨提出異議，綠營靠著人數優勢，最後5分鐘內通過初審，送至院會交黨團協商。

國民黨立委賴士葆表示，黨團上午5時30分以前就到財委會門口，就是要阻擋民進黨今排案，疫情嚴峻，排案有兩用意，一個是替陳水扁貪汙案解套，第二是要為陳時中解圍，因他以前是抗疫英雄，但陸續出現口罩、疫苗之亂等等狀況，現在還有小孩疫苗問題，要藉此紓解老百姓對陳的憤怒。

民進黨立委許智傑表示，全國所有部會首長和地方縣市長都有首長特別費，國務機要費就是總統的「首長特別費」。在國民黨執政時選擇性修法，導致一個國家兩個制度，特別費除罪、國務機要費卻有罪的怪現象。今天修會計法就是要建立全國長遠且一致的標準，不論是國務機要費還是首長特別費都需要「檢附單據核銷」。