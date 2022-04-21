俄烏戰爭持續近2個月，西方國家紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁。傳出俄羅斯受制裁影響無法正常取得晶片，故正在制定「祕密計畫」，目標在未來8年內重金投資半導體製造，於2030年底開發出28奈米製程。由於此技術台積電早在2011年已達成，故讓大批台灣網友驚呼「護國神山」果然厲害；也有許多網友認為，蔡政府應多利用台灣晶片優勢，讓台灣遠離戰爭，並換取國際疫苗。

根據外媒《Tom's Hardware》近日報導，俄羅斯政府已規畫電子產業發展計畫初步版本，預計到2030年需投資約3.19兆盧布（約384.3億美元），用於開發半導體生產技術、晶片設計、資料中心基礎設施開發、半導體人才培育與行銷等。

俄羅斯更計畫花費4200億盧布（約52億美元）提升半導體生產技術，目標在2022年底前開發出90奈米製程，2030年底開發出28奈米製程；並於2030年建立使用28奈米節點的製造，但台積電此技術節點早已於2011年完成。

此消息引發台灣網友熱議，紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》、《Technews 科技新報》以及 PTT論壇、臉書相關連結留言，留言數甚至近800則：「90奈米⋯⋯古代人喔？」「我們台積電真是太強了」、「所以叫蔡政府用晶片去換疫苗，結果到現在還沒動作，到底是不想換還是怎樣？」「台灣有這麼一座護國神山，就應該好好運用，斡旋各大強權，讓台灣百姓免於戰爭，不是整天煽動獲取政治紅利」、「口號而已，我們的『2025非核家園』也是喊得很兇啊」、「『有夢最美，希望相隨』，這是阿扁名言」。