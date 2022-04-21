春源(2010)3月、第一季營收雙雙創同期新高，去年獲利增近1.38倍，每股盈餘1.88元，擬配息1.3元，現金殖利率5.56%。春源表示上海廠尚未復工，對營運影響仍甚微，法人也預估今年營運續旺可期。周四除息首日，不畏外資連4日賣超逾5千張，自營商持續回補，盤中股價上揚，最高上漲近2%達23.8元，走穩填息路，並向上挑戰季線。

大陸疫情再起，3月大陸深圳、上海皆受到影響，各地廠區停工復工走走停停。春源持股80.59%的大陸子公司上海華藤金屬加工有限公司，公告配合當地政府防疫措施停工檢疫及各項防疫措施，確保員工安全與健康，再於4月1日停工，復工時間待當地政府通知，持續配合當地主管機關復工作業。春源副總經理暨發言人洪士民表示，春源上海廠仍尚未復工，短期4月出貨預估會有影響，但一開工就會立即補上產能，且大陸其他廠也會調配量能，該廠占整體產能平均約7%，對營收占比影響不到1%，且洪副總對於今年訂單狀況樂觀，停工對財務業務尚無重大影響。

春源3月營收24.23億元，年增17.31%、月增33.14%，創下歷史次高、同期新高。第一季營收62.99億元，年增15.10%、季減11.24%，創下歷史第四高、同期新高。

春源去年獲利12.20億元，年增137.81，基本每股盈餘1.88元，較前年0.79元倍增。公司董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利每股1.3元，以周三收盤價23.35元計算，現金殖利率5.56%。除息交易日為4月21日，最後過戶日為4月22日，停止過戶期間為4月25日至4月29日，除息基準日為4月29日，6月23日假龍潭廠召開股東會。

受惠於台積電南科與高雄擴廠案、富邦集團北高雄百貨商場建案陸續啟動、高雄捷運黃線工程也預計今年底前動工，估計所需的鋼結構和鋼筋等相關鋼材用量龐大。海外也受惠經濟復甦、各國基建啟動，海內外需求強勁，法人預估春源不僅去年業績亮眼，今年營運也可望持續看旺。