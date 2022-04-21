營造成本增高、通膨、供需失恆等多重因素互相影響下，北台灣六個縣市及地區，Q1房價平均年漲幅約12.1％，比去年Q4約8.7％明顯擴大，其中又以新竹地區單季大漲11％最為兇悍。

新竹今年Q1新建案供給量急縮的緣故，導致供需失衡更加惡化，以致於房價持續暴漲。以新竹縣竹北菁華重劃區和竹市東區關埔重劃區來說，新古屋、中古屋成交價已跳漲到40幾萬／坪，甚至有的還賣到5字頭，而近期住宅裝修費也暴漲，舊房子加上裝修費後可能比新房子還貴，於是逼得更多消費者去搶買新建案，但新建案又缺貨，價格漲勢一發不可收拾。

住展雜誌研發長何世昌表示，對新竹購屋族而言，「人兩腳、錢四腳、厝八腳」，不只菁華區房價暴漲，連偏鄉芎林、竹東、新埔等地，都有建案開價飆上4字頭，已非外人可以想像。因營造成本持續墊高的趨勢不變，而營造市場勞動力短缺問題未解，再加上通膨、房地合一鎖住龐大供給量，以及建商大多把預售屋實登價當成「地板價」等因素，這波多頭漲勢恐怕還沒到盡頭。

台北市今年Q1新建案房價來到97.3萬元／坪，較去年Q4上漲2.2萬元／坪、季漲幅約2.3％，已連續九季上漲、且連三季締造新高紀錄，距每坪百萬元大關更進一步；若與去年同期相比，上漲7.1萬元／坪、年漲幅約7.9％。

新北市今年Q1新建案房價約43.7萬元／坪，比上一季增加1萬元／坪、季增幅約2.3％，連續九季上漲，且連兩季刷新史上新高；若與去年同期比較，則近一年來房價增加3.8萬元／坪、年增幅約9.3％。

何世昌表示，因營造成本持續上揚、通膨因素，以及供需失衡等因素影響之下，房市多頭趨勢依然不變。不過，假如央行祭出特定地區選擇性信用管制，漲幅較大的桃竹地區可能會遭列入，打房風險仍舊存在。