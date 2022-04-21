北美市場隨疫情趨緩逐漸解封，而南韓也宣布未來解封降級、放寬管制；戶外機能服飾需求續強，但終端市場庫存水位低，很多電商通路無貨可賣，品牌廠積極向供應商催貨，成衣、機能布廠3月營收表現亮眼，儒鴻(1476)3月營收年增近2成，大統新創(1470)3月營收年增6成，宏遠(1460)3月營收年增3成。紡織股今早由聚陽(1477)、儒鴻等高價權值股領漲，而利基型個股大統新創則率先站上漲停價。

外資指出，聚陽上半年營收表現強勁，首季營收年增達17%，預估2Q營收年增仍將有15%，預估全年產能的年增約1成，同時ASP年增達3%。在ASP擴增下，毛利率可增加0.5個百分點。目前8~9月的訂單尚未確定，主要是客戶考量庫存調整，以及成本投入等因素。

儒鴻第一季的營收年增達23%，首季營收表現是優於市場預期，主要是強勁的終端備貨需求推升，和去年4Q遞延的訂單。展望下半年，儒鴻持正面看待，雖然外在的不確定因素依然干擾，但公司產品競爭力強勁，訂單能見度不差。

大統新創為始祖鳥Arc'teryx的供應商，提供高機能性戶外運動服飾機能布，其色牢度、勾紗牢度、爆破度、耐酸鹼度及耐光、耐汗度、透氣度等均通過測試。大統新創在硬體設備、測試法規一直隨客戶滾動式更新，例如染缸的升等和測試項目的增加等。對於3月營收年增達6成，公司表示，主要是客戶出貨期剛好都落在三月，展望2Q訂單仍不錯，但沒有Q1那麼滿，代工比重也會上升，整體營收展望會偏保守。