法務部次長蔡碧仲。（陳信翰攝）

立法院司法法制委員會今處理《毒品防制條例》相關修法。面對民間大麻除罪化聲音越來越高，且網路上還能找到大麻種植教學，法務部次長蔡碧仲強調，大麻不會除罪化，切勿以身試法，且在YouTube上教種植大麻算構成教唆犯罪，檢調會具體偵辦。

國民黨立委葉毓蘭今質詢，社會上對大麻除罪化呼聲越來越大，民間團體還舉辦大麻嘉年華，甚至直接殺到法務部門口，加上大法官釋字790號認為對栽種數量極少的自用大麻，一律處5年以上有期徒刑之刑責過苛，不符合罪責相當原則。會讓社會開始有錯覺，好像這沒什麼，將來任何對大麻放寬的修法，都可能讓國人對新興毒品的警覺成為錯誤示範。

蔡碧仲對葉毓蘭的看法表示認同，並強調法務部打擊毒品犯罪不停歇，大麻不會除罪化，切勿以身試法，以免害人害己，民間團體倡議說聯合國修改1961年《麻醉品單一公約》，將大麻移除，這造成老百姓混淆誤解，法務部也都都詳細解釋沒有這回事。

蔡碧仲再次強調，「大麻不會除罪化」，葉毓蘭也提到網路上很多影片教學，教怎麼種植大麻，對此，蔡碧仲說，這將會構成教唆犯罪，有相關資料證據給檢調，會具體偵辦。

葉毓蘭也問到，去年一名警大學生走私大麻花，被依運輸第二級毒品罪判他5年，但民進黨團總召柯建銘的兒子柯鈞耀前年涉大麻郵包案，卻可以不起訴，僅因有被驗出施用大麻，將他緩起訴處2年，自費戒癮治療，兩者情節相仿，卻讓人覺得法律的輕重失衡。

蔡碧仲表示，天子犯法肯定跟庶民同罪，但檢察官跟法官對其指摘要有具體證據，且此案並非無人涉案，北檢查出是美國籍表哥林安逸自美國寄送，柯鈞耀並不知情，林安逸就有被北檢起訴。

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