華視新聞台昨天快訊誤播台海戰爭資訊，緊急召開自律委員會，共懲處2名導播、編輯、晨間新聞製作人等共8人，最重懲處包含記大過，華視代總經理陳雅琳則將向董事會自請處分。

華視新聞台昨天早上快訊部分出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣，引起民眾討論。文化部長李永得透過新聞稿表示，這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉。

華視多次發布聲明強調，「身為公廣集團一員，不容許此等錯失，必深切檢討，以更嚴格的標準自律，華視亦將全力配合NCC行政調查，同時也再次鄭重向社會大眾致歉。」

華視代總經理和華視新聞台長陳雅琳剛從法國跟美國採訪返台，隔離中的她昨天透過影片致歉表示，誤植演習相關訊息讓民眾誤解，華視將深切反省，「針對整起事件技術操作錯誤的同仁，以及相關失職的人員、主管、經理會進行最嚴厲的處分，而我身為華視代理總經理也會向董事會自請處分。」（編輯：陳政偉）1110421