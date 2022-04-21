台中市二分局巡佐陳延明巡邏發現嘉義北上求職年輕情侶，因盤纏用罄為錢發愁，不但帶回警所給泡麵，更慨捐求職發財金，讓兩人感受溫暖。（台中市二分局提供）

日前凌晨台中市警第二分局公園派出所員警於園區巡邏時，發現一對男女在公園人行道上爭吵，經上前了解，原來他們是北上至台中求職的情侶，因盤纏用盡，整日都未進食，兩人露宿街頭不知所措，員警瞭解狀況後，立刻將他們兩人帶返所，並提供熱食及飲水讓他們果腹，見二人無助的窘境，主動慷慨解囊，更贊助4000元求職「發財金」，暫解燃眉之急！

台中市二分局巡佐陳延明19日1時15分許巡經台中公園雙十、自由路口側門時，發現一對年輕男女正爭執不下，主動上前關懷，原來這對情侶來自嘉義，經友人介紹至台中市大雅區求職，並已順利錄取，惟女友工作場所未提供住宿，兩人身上盤纏已用罄，已沒有多餘的金錢另外租房子讓女友落腳，因為錢發愁，才起了口角。

陳延明解二人的困境後，立即勸說暫時先至派出所休息，並先沖泡麵讓他們止飢。原來這對情侶都姓陳，男友27歲，女友23歲，雙方家庭經濟狀況不佳，無法提供金錢援助，二人在台中也是舉目無親，得知他們有心想靠自己的力量在台中獨立生活，索性自掏腰包，解囊相助，包了個紅包給他們作為求職「發財金」，並期許兩人認真工作，有朝一日也能回饋社會。

兩二人接過紅包，感動地說，他們真的感覺走投無路，求助無門，本以為警察只會找麻煩，結果卻是遇上大貴人！頻頻向陳延明道謝，也表示將來賺了錢必定至所歸還。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，警察工作經常接觸到許多需要幫助的民眾，正所謂「身在公門好修行」，期許同仁本著為民服務的熱忱，以同理心面對民眾，在能力範圍內濟弱扶傾、助人為樂，建立良好的警民互動，為社會注入暖流，形成善的循環。