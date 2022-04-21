為了響應世界地球日，環保署於111年4月22日起至7月31日止，在南部5縣市推出公廁巡田水任務，也就是「公廁掃碼給評價 綠點兌換衛生紙」活動，民眾只要在嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、及臺東縣5縣市的267處旅遊景點附近公廁掃碼評價，就可以賺取綠點，以參與評價的時間排序贈送，共3,000萬綠點送完為止。

環保署推出「期間限定」及「地區限定」的活動，是因為南部縣市是歷年來登革熱疫情熱區，為了在夏天來臨之前，可以先巡一下我們的環境，就如同農夫在巡田水的意象，透過巡一巡旅遊景點公廁，同時進行掃碼給評價，來讓環境更好。環保署也說，由於高雄市與臺南市都屬於直轄市，人力及資源相對較其他南部5縣市充足，且公廁管理一直以來均獲良好評等，因此，本活動只限定非六都的南部5縣市掃碼評價。民眾使用公廁後，只要掃描活動掃碼貼紙的QR Code，留下公廁使用整體意見，並上傳一張與掃碼貼紙自拍之合照，即可獲得500綠點，同一處公廁每人每天限評價1次，每人每天最多可掃碼評價3處不同的公廁，也就是每天最多可以獲得1,500綠點，民眾只要掃碼7天，即可獲得10,500綠點，可至超商兌換濕紙巾、沙拉油等實用的環保產品，累積10,000綠點還可以一次兌換一串物超所值的衛生紙。

環保署表示，近年來我國公廁品質不斷提升，但除了公部門平時巡檢公廁外，也希望透過鼓勵民眾共同參與，在旅遊景點公廁掃碼給予評價，好的公廁要讓大家知道，更要找出負評公廁熱區，讓公廁管理單位知道缺點，儘速改善，更落實清潔維護工作，提高服務品質。

環保署說，今年除了將辦理一系列公廁掃碼活動評價來提升公廁品質外，也希望民眾從4月22日世界地球日的今天起，在外如廁時，一起來做「如廁禮儀4+2+2」，也就是上廁所時，你應該要「瞄準、沖水、洗手、甩三下」4個動作，更可以順便做「洗手檯隨手擦、有毛髮自己撿」2件事，以及「別讓髒污留下、要讓下一位敢上廁所」2個體貼，將維持優質公廁環境成為習慣，讓「如廁禮儀4+2+2」成為您我日常生活的一部分，真正的「如廁 如家」。