美國通信工人聯合會（Communications Workers of America）20日（周三）表示，蘋果位在亞特蘭大坎伯蘭購物中心（Cumberland Mall）的零售店員工已提出組織工會選舉的申請，國家勞動關係委員會也證實收到該份請願。

此為蘋果零售商店首次提出工會申請，被視為這家科技巨擘員工朝向建立工會、協商更好福利待遇的里程碑。根據新聞稿指出，該門市逾100位員工中，逾7成簽署有意組織工會。