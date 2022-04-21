蘋果亞特蘭大門市 員工提出工會選舉申請 11:222022/04/21 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國通信工人聯合會（Communications Workers of America）20日（周三）表示，蘋果位在亞特蘭大坎伯蘭購物中心（Cumberland Mall）的零售店員工已提出組織工會選舉的申請，國家勞動關係委員會也證實收到該份請願。 此為蘋果零售商店首次提出工會申請，被視為這家科技巨擘員工朝向建立工會、協商更好福利待遇的里程碑。根據新聞稿指出，該門市逾100位員工中，逾7成簽署有意組織工會。 強制申請電支執照門檻 三家靠近 蘋果紐約旗艦店員工擬組工會 要求最低時薪30美元 #蘋果 #申請 #工會 #亞特蘭大 #門市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天晴太陽能發電系統 被動收入好選擇 04:102022/04/21 產業．科技 納工會建議 台鐵公司化推折衷版 04:102022/04/21 生活新聞 無印良品響應世界地球日 邀消費者做環保 10:512022/04/21 生活 防疫補償金2類人可領 怎申請必知7QA一次看 12:372022/04/20 生活 防疫補償金分兩種 請特休照顧孩子不能拿千元 11:092022/04/20 財經 台鐵五一休假恐沒車搭 勞長：不加班是勞工權利 15:092022/04/20 生活 昆山PCB供應鏈 申請拚復工 04:102022/04/21 證券．權證 高教工會籲退場私校捐校產 教育部：風險極大 11:552022/04/21 生活 交長千字文 台鐵工會：別利用傷痛對全民情感勒索 08:502022/04/21 生活 新聞分析》民眾權益不應成為勞資博弈籌碼 04:102022/04/20 生活新聞 與台鐵工會溝通膠著 王國材：未準備妥協版草案 09:212022/04/21 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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