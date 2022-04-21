中國海洋石油公司（中國海油）今（21日）登陸A股，在上海交易所上市，集合競價階段中國海油開漲20％，報12.96元（人民幣，下同），開盤後瞬間站在43.98％，達到上市首日漲幅限制，並觸發臨停機制。

中海油是「三桶油（中國石油、中國石化、中國海油）」中最早赴海外上市的一家。2001年2月27日，該公司公開發行美國存託憑證並於紐交所上市。

隨著中國海油的成功上市，三桶油成功會師A股。此前中國石化、中國石油分別於2001年8月8日、2007年11月5日在A股上市。

據年報，中海油2021年實現油氣銷售收入2221億元，年增59.1％；實現歸屬於母公司股東的淨利潤703億元，年增181.7％。

招股書顯示，截至2020年末，該公司擁有淨證實儲量約53.7億桶油當量，創歷史新高；近3年儲量壽命持續維持在10年以上。2018~2020年該公司儲量替代率分別為126％、144％、136％，儲量替代率持續保持高位。

展望未來，中海油表示，將繼續尋求有效益的產量增長，2022年儲量替代率目標為不低於130％，2022～2024年年度淨產量目標分別為6至6.1億桶油當量、6.4至6.5億桶油當量及6.8億至6.9億桶油當量。

天風證券預計，中國海油2022年歸於母公司淨利潤1147億元，未行使超額配售權的情況下，A股發行價10.8元／股，對應本益比（P／E）為4.5倍。