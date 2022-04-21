有網友分享某國小的一周菜單，其中一道料理名稱為「絕代雙嬌」，讓原PO看了一頭霧水，好奇詢問這是什麼菜，貼文釣出許多婆婆媽媽熱心解答，應該就是青椒炒甜椒，因為許多小朋友不愛吃，所以菜單不能寫太明顯。

網友見一道名為「絕代雙嬌」的料理，詢問這是什麼菜？（圖/翻攝自爆廢公社）

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，是某間小學的當周菜單，上面寫著周一有白米飯、黑胡椒雞肉、炒油菜、紅蘿蔔炒蛋、白菜燉豆腐，周二有五穀飯、客家小炒、絕代雙嬌、炒絲瓜、竹筍鮮湯等等，其中「絕代雙嬌」這道菜讓原PO看了很困惑「誰可以告訴我，絕代雙嬌是什麼菜啊？」

貼文引起熱烈討論，許多網友跳出來解答，應該就是青椒跟紅椒混合拌炒，而菜單之所以這樣寫的原因，是因為許多小朋友會挑食，不喜歡這兩種蔬菜，因此需要刻意包裝一下菜色名稱，不然有可能被取消。

公布答案之後，許多人超崩潰「甜椒比三色豆還要地獄」、「是可怕的食物」、「超恐怖的」、「噁心的紅椒青椒」、「聽起來就不是好吃的菜」。底下也有人歪樓留言「廚房阿姨玉嬌和春嬌，隨機出一道菜」、「香蕉炒塑膠」、「寫錯啦！是雙焦，烤焦和煎焦」、「青椒炒到燒焦」、「絕交、傲嬌」。