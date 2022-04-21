現行直轄市與縣市議員財產申報不必上網公告，跨黨派立委及公督盟多次呼籲修法揭露，行政院上周邀集監察院及相關部會召開修法審查會達成共識，行政院會今通過「公職人員財產申報法」第6條、第20條修正草案，未來直轄市及縣市議員財產申報須上網公開，全案將送立法院審議後實施。

現行「公職人員財產申報法」規定，部會首長、立委、直轄市長、縣市長須定期申報財產並上網公告，地方議會議長、副議長及縣市議員卻不用上網公告，民眾只能到監察院查閱，且僅限現場翻閱，不得抄錄、影印，民眾難以落實監督。

近年來議員涉嫌貪汙、詐領公款等事件頻傳，公督盟及朝野跨黨派立委共同呼籲修法，主張縣市議員財產也應該上網公告，以利外界檢視，行政院日前拍板將朝修法方向研議，行政院會今通過「公職人員財產申報法」第6條、第20條修正草案。

法務部表示，基於政府透明化及預防貪腐考量，為落實公職人員財產申報法課立法目的，此次修法增列直轄縣市議員、縣市議員財產申報應公告；另外，現行規動特定職務公職人員財產申報應上網公告，但上網公告期間缺乏明文規定，因此增列應上網公告至其喪失原申報身分後1年。

另外，修正公職候選人財產申報資料供人查閱及上網公告的日期，並增列公職候選人由各級選舉委員會上網公告期間；審酌公職候選人財產申報資料持續上網公告並無實益，增訂上網公告1年。