輔大校長傳確診 新北衛生局：尚未接獲通報 11:352022/04/21 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 輔大校長江漢聲傳確診 新北衛生局：尚未接獲通報（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市輔仁大學校長江漢聲傳出PCR陽性確診的消息，對此，新北市衛生局稍早表示尚未接獲相關通報，但經查證後，確認江漢聲居住地位於台北市，若為確診個案，將由北市衛生局進行列管。 據了解，江漢聲近日參加多場會議，接觸多名與會專家，若江確實染疫，不僅將是國內大學校長染疫的首例，同時跟他有接觸的與會人士都將會被匡列並作後續採檢。而輔大校方則是對媒體回應，相關情形將會以指揮中心公布內容為主。 李妍憬確診新冠肺炎 曝吃「清冠1號」直呼：真的比較舒服 周玉蔻確診 陳時中：各行各業都有「自己要注意」 #江漢聲 #染疫 #確診 #未接獲 #通報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周玉蔻確診 3天內節目來賓全曝光 11:582022/04/21 政治 比利時王后瑪蒂爾德確診染疫 健康狀況曝光 04:152022/04/21 國際 台灣黑熊出沒 八通關古道4月以來通報6起 04:102022/04/21 地方新聞 台北地檢8名法警確診 傳播鏈暫時未擴大 11:382022/04/21 社會 台中＋80 輕症居家照護22日上路 04:102022/04/21 地方新聞 非因公確診、隔離 雇主可不給薪 04:102022/04/21 財經要聞 新北學童蘭嶼戶外教學爆2確診 校方：108師生行前快篩陰 12:242022/04/21 生活 周玉蔻確診「這些人」3天內才剛受訪 李秉穎、卓榮泰全入列 09:542022/04/21 政治 聯醫副總院長確診10人居隔 開會官員、議員皆匡列 10:392022/04/21 生活 與確診聯醫院長接觸半小時！北市議員郭昭巖自主居隔 09:582022/04/21 生活 雲林＋14 龍鳳胎姊弟皆輕症 04:102022/04/21 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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