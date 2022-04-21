新北市輔仁大學校長江漢聲傳出PCR陽性確診的消息，對此，新北市衛生局稍早表示尚未接獲相關通報，但經查證後，確認江漢聲居住地位於台北市，若為確診個案，將由北市衛生局進行列管。

據了解，江漢聲近日參加多場會議，接觸多名與會專家，若江確實染疫，不僅將是國內大學校長染疫的首例，同時跟他有接觸的與會人士都將會被匡列並作後續採檢。而輔大校方則是對媒體回應，相關情形將會以指揮中心公布內容為主。