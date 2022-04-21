荷蘭半導體設備供應商ASM國際(ASM International；ASMI)周三預測，今年第二季營收將有所增加。ASM國際第一季營收和訂單量均創下紀錄。

執行長陸兆禧在聲明中表示，需求的環境仍非常強勁。ASMI也進一步加大了投資，以推動公司成長。

半導體公司正受到供應鏈打擊，正競相提高產能，以滿足全球對電腦、手機等產品的晶片需求。

ASMI生產用於在晶片製造過程中沈積原子薄層材料的裝置。該公司表示，預計今年第二季供應鏈狀況將保持吃緊。

該在荷蘭上市的公司預期第二季營收在5.40億至5.70億歐元(約5.86億至6.19億美元)之間。

今年第一季，該公司訂單達到創紀錄的7.057億歐元，營收達到5.169億歐元，公司此前財測營收預期為5.0億至5.3億歐元之間。

營業規模更大的荷蘭同業艾司摩爾(ASML)在周三稍早公布第一季業績優於預期。