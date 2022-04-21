網家(8044)旗下PChome 24h購物書店結盟全球第二大電子書平台樂天Kobo，今天正式開館「樂天Kobo電子書城」，成為全台藏書量最多的網路書店。PChome 24h購物書店自今年1月進駐Kobo書城，試營運期間全站近1個月電子書業績較去年迅速暴增4倍。另一方面，Kobo註冊會員數亦大幅成長5成，整體試營運表現優異。

網家電子商務事業部副總萬岳偉表示：「近年大眾居家時間長，Kobo書城上線後即搶搭這波數位化的新興閱讀趨勢，試營運至今已帶動書店整體銷售月增近5成，其中電子書業績更呈倍數成長，因此樂觀看待，未來雙方合作帶來的效益，也有機會促成更多發展的可能。」

PChome 24h購物深耕書店服務已逾17年，此次正式開館「Kobo電子書城」，全站目前已引進近400萬本電子書，更擴充英語、西班牙語、法語、日語等常見語言，甚至阿拉伯語、馬來語、土耳其語等超多元外文電子書，持續滿足消費者更豐富的閱讀視野。

分析台灣電子書市場，樂天Kobo營運本部長周立涵表示：「觀察近幾年電子書出版市場越趨積極，推升Kobo站上書籍量逐年成長， 相比開站第一年更成長超過20倍，目前站上已有超過15萬本的繁體中文書，以及多國語言的外文書可供選擇，尤其疫情期間助長零接觸閱讀風氣，帶動電子書使用比例增加，逐漸改變台灣讀者閱讀習慣，只要擁有PChome 24h購物會員，就可直接下單購買電子書籍，並於Kobo裝置上展開閱讀，未來樂天Kobo也將持續與PChome 24h購物深度合作，引進各式書籍內容，提供讀者更多便捷的服務，滿足讀者們的廣大需求。」本次透過雙方結盟，有望擴大品牌能見度與生態圈，持續促進營運成長。

PChome 24h購物書店觀察，近年疫情催生數位閱讀趨勢崛起，電子書隨買隨看、不受時間與空間限制的便利性，且價格親民相對實體書更具優勢，因此Kobo開館後吸引25-34歲年輕客群迅速提升、佔書店中購買電子書與閱讀器消費者比例近45％。