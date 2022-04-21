行政院院長蘇貞昌屢次在立法院反質詢，引發在野籲修法禁止。對此，立法院長游錫堃今表示，民主是用數人頭代替打破人頭，國會鬥爭是代替內戰，依法允許做激烈攻防；且質詢有利反方，攻其一點都還攻不下來，你看要怎麼辦？他說，自己孩子稍微被人家罵，就說怎麼可以罵，「這樣我們的孩子長不大，不會成長。」

蘇貞昌在立法院備詢，屢屢上演反質詢與立委互嗆，朝野日前就此爭議協商。國民黨團要求依據《立法院職權行使法》，官員答詢不得超過質詢範圍，若再發生應由立法院長制止。對此，游錫堃持正面態度，但他強調，法律未對反質詢有明確定義，建議立委充實自己，培養「反反質詢」能力。

面對立院朝野攻防，游錫堃今接受廣播專訪時表示，民主是用數人頭代替打破人頭，國會的鬥爭是代替內戰，也就是先用選舉選出國會議員，接著在國會允許要杯葛就背葛、要辯論就辯論、要罵就罵，國會會亂，其實是取代內戰。他說，國、共當時如果有國會，那就不必內戰了，也大可政黨輪替。

因此，游錫堃說，國會應該是想辦法依議事規則，依法允許大家做非常激烈的議場攻防；而國會也是訓練政治家的場所，就像一個家庭，子弟出去後，稍微被人家罵一下，家族的人就說怎麼可以罵我的孩子，「這樣我們的孩子長不大，不會成長。」

游錫堃強調，質詢制度是在野黨的利器，而非執政黨的利器。如果是真的辯論，會有正方、反方，會有時間與裁判，議題都提前設定好；但質詢是不公正的，是有利於反方，不利於代表正方的政府官員，因為時間設定30分鐘，都是屬於反方的，議題設定也由反方決定，要是答覆不滿意，也可以叫對方下台。

游錫堃強調，質詢是對在野黨有利的利器，政府官員要防備百點，你攻其一點都還攻不下來，你看要怎麼辦嘛？你是立委，有這麼多政策可以攻擊，就選擇一點最脆弱的攻擊就好，他卻不知道要攻擊哪一點，還怕反質詢，我真的想不通啊。

「若均誓志台疆護，執政何須一黨連」。游錫堃說，他是基於希望台灣好，不管哪個黨執政，在野黨要強，執政黨才會強；而在野黨要強，就要有「反反質詢」。