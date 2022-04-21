雲林縣警局3月15日起至4月20日配合警政署今年第一次全國同步掃黑行動專案期間，出動警力346名，臨檢搜索51處幫派組合圍事經營與經常活動處，檢肅黑幫首腦陳姓、丁姓2人、逮捕手下成員12人。（雲林縣警局提供）

雲林縣警局去年11月曾檢肅「竹聯幫地虎堂雲林分會」10人到案，其中前副會長陳姓嫌犯羈押期滿又以「竹聯幫地虎堂」為號召，吸收青少年砸車、砸店、詐騙，警方日前陸續緝捕及拘提該幫派5人到案，起出各式長短槍及毒品分裝設備。

雲林縣警局指出，陳姓嫌犯原本是黑幫的小弟，羈押期滿後以竹聯幫地虎堂為號召，在雲林地區積極擴張地盤勢力，吸收青少年加入幫派，接連再犯下數起砸店、砸車等毀損案件，還組詐欺集團詐騙國人。

警方報請雲林地檢署指揮偵辦瓦解之，3月31日先將通緝逃亡中的首惡陳嫌緝捕歸案，4月14日、15日陸續拘提手下成員4人到案，在楊姓、王姓嫌犯住處搜獲改造霰彈槍2把、改造手槍1把、各式長短槍子彈、毒咖啡包分裝場證物，楊、王被裁定羈押禁見。

雲林縣警局3月15日起至4月20日配合警政署今年第一次全國同步掃黑行動專案期間，出動警力346名，臨檢搜索51處幫派組合圍事經營與經常活動處，檢肅黑幫首腦陳姓、丁姓2人、逮捕手下成員12人。

丁嫌為首的幫派組合是以合法「伸義物業管理顧問公司」名義，對外放高利貸，聚眾暴力討債，9人遭以組織犯罪、暴力討債等罪名檢肅到案。

本次掃黑成果豐碩，起獲改造霰彈槍2把、改造手槍1把、長短槍子彈73顆、毒品咖啡包725包共3585公克、毒品半成品574公克、刀械、棍棒、帳冊、存摺等贓證物。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！