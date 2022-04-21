台灣人口日益老化，全台已逾7萬人罹患巴金森氏症，尤其好發於50歲以上中高齡族群，常見症狀包括手顫抖、走路小碎步、動作僵硬等。醫師指出，巴金森氏症雖然無法治癒，但也非絕症，只要適當治療搭配健康飲食和規律運動，病情可以受到控制。

台北榮民總醫院神經內科醫師劉祐岑表示，巴金森氏症確切的原因不明，目前推測是多巴胺神經細胞元退化造成，典型的動作症狀像是手不自覺地顫抖，走路小碎步、不穩或動作僵硬等，但最近也發現到腦部退化影響的範圍很廣，還會出現嗅覺異常、睡眠不良、情緒不穩等「非動作症狀」，也是巴金森氏症的治療上重點。

由於每一位巴金森氏症患者的症狀、疾病輕重程度有所不同，需搭配不同藥物、非藥物或手術治療。劉祐岑分享一位罹患巴金森氏症十幾年的病人，治療到了後期未有太大起色，仔細問診觀察發現，病人常常因血壓低而跌倒，在改善血壓低狀況後，就可漸漸感受到病情獲得改善。

劉祐岑說明，口服藥物對病人而言比較方便，在服藥後，最快幾小時內就會明顯感受動作症狀改善，但若過一段時間後感受到藥效減退，或是服藥後產生不適副作用等，應在下次回診時主動與醫師溝通是否需要調整藥物，千萬不要自行停藥或服用過多藥物。

她強調，適當的治療可減少未來因疾病或藥物而出現併發症的機會，讓病人退化慢一點、生活品質更高一點；除了規律服藥外，也鼓勵巴金森氏症患者實行地中海飲食，多做身體協調性的運動，例如快走、慢跑、騎腳踏車等，都有助於減緩腦部的退化。