近日疫情吃緊，許多人又展開居家上班模式，盯著電腦的時間不減反增。書田診所眼科主治醫師張夏怡表示，3C產品使用時間長，乾眼患者日益增加。但許多患者不知有乾眼症狀，以為是近視加深或眼睛過敏，或是以為點了人工淚液就能舒緩。醫師表示，其實80%乾眼症患者並非眼睛缺水，而是瞼板腺功能不佳或阻塞造成。

張夏怡醫師提到，根據統計，50歲以上約有 11.3% 的人有乾眼症，以女性居多。常見症狀為眼睛乾澀、畏光、眼白發紅有血絲、酸痛、異物感、分泌物黏稠、視力模糊等。

●8成乾眼症患者 主因是瞼板腺功能異常

外界多認為，乾眼症就是眼睛缺乏水分，常自行點人工淚液暫時舒緩眼睛乾澀。但張夏怡醫師表示，其實80%乾眼症患者是瞼板腺功能不佳，造成乾眼症狀。

張夏怡醫師解釋，眼睛表面的淚膜分為油脂層、水層、黏液層，這3層要是分泌不平衡，也會導致乾眼症狀。其中，瞼板腺主要功能為分泌油脂，讓油脂層覆蓋在淚水表面，防止淚水從眼睛表面蒸發，當瞼板腺油脂分泌異常或是阻塞，導致淚液中的脂質層不夠，就會造成淚液蒸發過快，導致乾眼症。

誤會大了！八成乾眼症不只眼睛缺水 「阻塞」才是問題。(示意圖/Shutterstock)

●將阻塞的瞼板腺通暢 是乾眼症緩解重點

香港中文大學醫學院近期發表研究指出，每5個新冠肺炎康復者就有1人出現乾眼症相關症狀，例如視力模糊、瘙癢、疼痛或灼痛等，且病情越嚴重的患者，康復後出現症狀的風險較高，值得注意。

出現乾眼症狀，除了依醫師指示使用適合的人工淚液或藥水來補充淚水之外，張夏怡醫師表示，若是症狀較嚴重者，還會搭配使用抗發炎眼藥水，減緩眼部發炎反應；或以脈衝治療將阻塞的瞼板腺通暢，一次療程3至4次，每2-3週治療一次，效果維持約一年。

醫師提醒，若長期忽視乾眼症，當淚液不足時，眼皮與眼睛表面的潤滑不夠，就會導致角膜破損、潰瘍、角膜混濁等問題。提醒若是日常出現眼睛酸澀、模糊、癢痛、異物感、灼熱感等乾眼症狀，應儘速就醫診斷，避免延誤治療時機。