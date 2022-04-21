美國聯準會（Fed）周三發布「褐皮書」，稱在2月中到4月初這段期間，儘管面臨通膨和缺工等問題，但美國經濟仍然維持「適度」（moderate）擴張，惟俄烏戰爭和物價高漲帶來的不確定性，使經濟前景蒙上陰影。

報告指出，新冠疫情降溫使美國經濟獲得提振。供應鏈之亂導致通膨高漲，但美國經濟仍然維持強韌。高漲的通膨和人力短缺問題，幾乎沒有給企業喘息機會。聯準會將加快收緊借貸成本好讓經濟運行更為平穩，但目前存在的供應鏈和通膨問題沒有緩解跡象。

通膨仍然令人擔憂，從勞動力到商品，所有需求都仍遠遠超出供應。最近中國實施嚴格的防疫封控措施，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致食品和能源成本飆升，使通膨形勢更加惡化。

聯準會在「褐皮書」中表示，供應鏈的積壓、勞動力市場吃緊和投入成本升高，持續對企業滿足需求的能力構成挑戰。近期地緣政治局勢和物價持續上漲所帶來的不確定性，使經濟成長前景蒙上陰影。

報告指出，目前大多數企業似乎還能迅速轉嫁升高的投入成本，而大多數央行轄區受訪者預期未來幾個月價格壓力仍將存在，一些轄區的受訪者認為受到漲價影響，銷售可能下滑。

美國職缺數仍然逼近歷史高點，失業率為3.6%，創下兩年新低，薪資也維持穩健增長，即使對大多數勞工而言，薪水並未跟上通膨的腳步。

報告指出，許多公司回報員工為了獲得更高的薪資和更有彈性的工作時間而離職，所以人員流動率很高，這也帶動工資強勁增長。但也有一些受訪者表示，強勁的薪資增長已經出現放緩的早期跡象。

聯準會在3月會議升息25個基點，為3年來首次調升基準利率，但目前處於0.25%～0.5%的利率區間仍然偏低。

市場普遍預期該美國央行將在5月3日、4日的下次決策會議上升息50個基點，並在今年進行一連串的升息動作，以抑制居高不下的通膨。

美國3月消費者年通膨率升至8.5%，創下1981年以來新高。

此外，聯準會也可能在5月會議上決定啟動縮表進程。由於在疫情期間推出史無前例的激勵措施，目前聯準會的資產負債表已經暴增至近9兆美元。