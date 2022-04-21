夏天的腳步接近，台東縣政府交通及觀光發展處主辦的「2022東浪嘉年華」將於5月14日起到28日止盛大舉行，共有15項海灘及海上遊憩活動及娛樂漁船海上導覽體驗，縣長饒慶鈴邀請大家在今年初夏一起來體驗杉原灣的魅力。
為期15天的「2022年東浪嘉年華」將以「台灣沙灘排球挑戰賽」及「台灣SUP競速挑戰賽」領銜登場，在去年受好評型風箏展演也將在5月14、15兩天在杉原灣妝點蔚藍天空。
同時為讓民眾在夏天裡感受到杉原沙灘海岸及光艷照之美，將分別以海上、沙灘及海上公路3大遊憩體驗熱烈展開，包括漫遊於大海的SUP、透明獨木舟、帆船及浪板體驗活動，及夜宿杉原灣、沙灘電影院、親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等享受沙灘上的夏日風情。
另外，今年東浪嘉年華也首次加入了「藍色公路微旅行」，從富岡港搭乘藍色水路北上至都蘭鼻，並配合海上導覽解說暨海上體驗活動。
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