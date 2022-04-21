歐盟計畫為手機、平板等充電埠建立一個共同標準，此一計畫在周三再往前走了一步。歐洲議會一個委員會對該提案表達支持，為下個月議會最後決定鋪平了道路。

歐洲議會的內部市場和消費者保護委員會在周三同意和通過了該提案。

歐盟早在10多年前曾提議建立一個單一的手機充電埠，希望手機製造商能找到共同的解決方案。

蘋果手機使用的是Lightning充電埠，而Android手機多使用USB-C連結充電。歐盟出售的手機中多數是Android手機。

歐洲議會主要推動該提案的議員Alex Agius Saliba說，歐洲每年出貨的行動裝置充電器多達5億個，產生1.1萬至1.3萬噸的電子垃圾，一種單一的充電器能讓所有人受惠。

該委員會希望將USB Type-C成為統一的充電標準，為智慧型手機、平板、電子閱讀器、耳機、筆電、鍵盤、滑鼠、智慧手錶、電子玩具等統一規格。

蘋果此前表示，如果消費者被迫換用新的充電器，該提議將損害創新、創造更多浪費。