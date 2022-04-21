上海疫情仍然嚴峻，當地目前有近萬名快遞人員在崗，嚴格落實核酸檢測和快篩自測「2＋2」 模式要求。另對確診孕婦，當地安排市公衛中心和華山北院、仁濟南院、浦東醫院作為「1＋3」定點收治機構。

上海市政府新聞辦公室21日舉行疫情防控工作記者會，會上指出，截至20日，仍有139名重症患者和20名危重症患者留院治療。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在會上表示，過去一天全市本土確診病例有1173人出院，另有19124名無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察，他們將返回居住地接受健康監測，要求屬地社區做好接返工作，不允許自行設置進小區條件。

會上指出，當地目前有近萬名快遞人員在崗，嚴格落實核酸檢測和快篩自測「2＋2」 模式要求；對於未能出示檢測報告的孕婦，若需緊急救治或入院治療，醫療機構會將孕婦收治在緩衝區、隔離病房或隔離產房，同時快速展開核酸檢測和抗原檢測（快篩）。另針對確診孕婦，當局安排市公衛中心和華山北院、仁濟南院、浦東醫院作為「1＋3」定點收治機構。