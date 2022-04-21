現場為市長展示 ITS map（智慧運輸地圖）（呂健豪攝）

新北市政府今（21日）以「低碳運輸」和「城市領袖永續行動」為主題，辦理「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，活動中推出《新北宣言》，市長侯友宜強調，新北市不僅在永續城市的治理上與國際接軌，更期盼在2050年淨零碳的排放都能夠達成目標。

侯友宜致詞時表示，新北從四年前開始以SDGs接軌國際，發表了兩本地方自願檢視報告(VLR)，響應聯合國全球淨零的永續目標，期望在2030年達到公車全面電動化、都市更新或大型開發區納入零碳設計思維等目標。他強調，「節能減碳」已不再是公益議題，而是生存議題。

新北市秘書處長饒慶鈺也表示，今年是新北市第二年舉辦世界地球日論壇，受到全球永續夥伴熱烈地響應，其中，最受矚目的有8位城市首長親自線上支持，更有全球SDGs先驅的芬蘭赫爾辛基市、歐洲綠色之都拉赫蒂市、日本最強永續城市的神奈川縣、成功能源轉型的韓國唐津市，將讓整場論壇毫無冷場。

交通局長鍾鳴時分享，綠能不僅是氣候變遷減緩的解方，更可帶動永續發展的腳步。市府未來亦持續積極推動綠色運輸工具及乾淨能源，為環境保護盡力，新北市將導入綠能、智能、共享及永續四大新思維，積極推動捷運三環六線、2030年目標達成全市1400輛公車電動化、公共自行車累計使用達5億人次，共同營造人本交通環境，2021年至2030年期間預計減少16萬公噸CO2，相當於種植1萬3000棵樹，將新北市打造為低碳永續生態城市。