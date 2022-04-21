英國首相強生（Boris Johnson）飛往印度與總理穆迪（Narendra Modi）會談，除了將討論烏克蘭戰事，還有加深英國與印度的雙邊貿易關係。而強生在飛機上談到了烏克蘭，他表示現階段任何和平談判都會失敗，因為俄羅斯總統普丁沒有任何誠意，並把他比做鱷魚，他說:「當鱷魚咬著你的腿時，你怎麼與他談判?」

強生表示，現階段澤倫斯基政府不可能在任何談判中信任俄羅斯，他說:「我認為現在很難看到烏克蘭與普丁談判，因為他明顯缺乏誠意。而且普丁戰略很明顯，就是要盡他所能佔領烏國大部分地區，這或許可以讓他在強勢地位進行談判，或甚至攻打基輔。」

強生說，與普丁打交道就像一條鱷魚咬著你的腿，並表示繼續軍援烏克蘭至關重要。他說包括美國總統喬·拜登（Joe Biden）在內的世界領導人本週在電話會議上同意，隨著俄羅斯加強對烏克蘭東部的襲擊，他們將繼續向烏克蘭提供包括重型武器。

烏克蘭和俄羅斯3月29日以來就沒有舉行過面對面的和平談判，烏克蘭指控俄羅斯軍隊在基輔附近的布查鎮(Bucha)實施暴行，導致雙方關係繼續惡化，但莫斯科否認了這些說法。

強生說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾經表示有信心將俄軍趕出盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）地區，但他沒有信心可以奪回克里米亞。

強生此行飛往印度將在周五與莫迪進行會談，他表示將建議印度支持烏克蘭，但他同時也承認印度與俄羅斯的關係。印度目前是俄羅斯武器和石油進口的全球最大買家，在聯合國譴責入侵的投票中投了棄權票，也沒有對莫斯科實施制裁。