世界客家博覽會將於2023年在桃園登場，策展場館集中在南桃園，客家事務局預估能吸引上百萬次人潮參觀。多名市議員質疑，疫情嚴峻是否考慮延期？世客博場館集中在南桃園，有「重南輕北」的狀況，文化傳承不應該受地區侷限。對此客家事務局回應，隨世客博會疫苗覆蓋率、口服藥品應會漸入佳境，市府樂觀看待會如期舉行，北桃園部分會與其他局處討論，用遊程將各地景點做串連。

客家事務局21日舉行工作報告，局長黃傅淑香指出，世界客家博覽會總籌辦經費為15億元，其中3億元為自籌款，將於2023年8月11日至10月15日登場，規畫在亞洲矽谷旁興建副樓當世界館，世界館樓高4樓不過內部空間挑高為2層樓，今年1月已決標，明年4月交給新聞處策展。

市議員林俐玲質疑，現在疫情這麼嚴重怎麼評估會有這麼多參觀人潮？市議員牛煦庭更痛批，有必要在這麼多人確診時辦理嗎，到底在急什麼？近期市府發布要辦主視覺啟動記者會，難道大家要排排站群聚表示支持？

「世客博完全重南輕北！」市議員黃婉如點出，客家文化民俗不應限於客家族群，世客博辦理的宗旨應該是要把台灣、桃園的客家文化行銷出去，然而世客博場館都在南桃園，北桃園完全都沒有，嚴重重南輕北。市議員陳雅倫也說，世客博是大型活動，北桃園也有很多景點，建議可以串連觀光景點吸引人潮。

黃傅淑香回應，台灣現在處於疫情高峰，但隨著疫苗覆蓋率上升、口服藥品上市，明年8月應會逐漸趨緩，世界各國已經有很多國家沒有限制戴口罩，樂觀預期疫情不會如此嚴峻，為此世客博仍會如期舉行，且大型活動不可能前半年才開始啟動，為此記者會還是非做不可。

黃傅淑香坦言，北桃園目前的確沒有世客博相關規畫，會與交通局、觀旅局討論利用遊程將各地景點串連起來，她點出可以選擇北桃園較夯的景點，如虎頭山等來串連。

黃婉如、牛煦庭等人還批評，近期收到黃傅淑香的簡訊，內容為「大家好我是黃傅淑香，桃園市中壢區市議員選舉，懇請大家支持我兒子...」，身為局處首長用簡訊拉票社會觀感不佳應避免。

黃傅淑香直呼，自己是在下班時間、花自己的錢傳簡訊給親朋好友，身為母親想為兒子盡一份心力，更氣憤喊出，如有不妥她馬上辭職。市議員蔡永芳出面緩頰，當媽媽的不能在兒子有需要的時候放手幫忙的確會很難過，鼓勵她把世客博辦好就是幫兒子。