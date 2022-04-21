櫃買中心21日表示，創櫃板再添生力軍，帝天公司（7620）將於5月9日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是其他業。

帝天公司為政府創新補助款案件的輔導顧問公司，透過自行開發之資訊化分析及預測系統平台，比對網路資料庫及客戶提供之數據，分析客戶創新度及預測申請政府補助款案件通過之機率，協助客戶於創新過程中，評估創新的可行性及風險，並進而推廣後續的行銷、策略規劃、人力資源等之管理輔導顧問服務。

帝天公司將自4月29日起揭示其籌資資訊，5月9日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。