華視新聞跑馬燈出現「解放軍飛彈擊中台北港」等內容，事後緊急道歉稱「技術性故障」，除引發國內痛批，外媒路透社也有報導，讓時事評論員羅友志嘲諷：這就是NCC主委口中最棒的電視台？！

華視昨（20日）早新聞播報時，底下的跑馬燈突然出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等內容，事後緊急澄清是防災影片訊息設定錯誤播出，華視代理總經理、資深主播陳雅琳也錄製影片致歉；羅友志說，相關新聞也被路透社等外媒報導。

羅友志昨（20日）晚在中天《頭條開獎》指出，華視所屬的公廣集團直屬文化部，文化部長李永得已出面道歉，而國防部長邱國正也表示「很不應該」；羅友志也提到媒體製播有「三審三級制」，有錯字在所難免，但錯誤內容在該制度之下是不會發生的，如果錯誤訊息被播送出去，代表內控機制完全崩潰，「這次失誤是一個很嚴重的狀況！」。

羅友志更酸，出包的華視新聞資訊台承接中天電視的52頻道，是NCC主委口中最棒的電視台，若中天當時所報導的「200頓柚子」事件是「老鼠級錯誤」，此次華視所犯下的錯誤就是「大象級」的，犯下老鼠級錯誤就慘遭關台和付出百億代價，犯下大象級卻只是兩百萬罰款了事？