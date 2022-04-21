大陸財政部部長劉昆在G20（二十國集團）財長和央行行長會議上表示，面對風險與挑戰，G20各成員應團結協作，為不穩定的世界提供穩定因素。針對會上部分成員關於地緣政治對全球經濟影響的表態，劉昆表示，中方強調反對將經濟議題政治化，G20應堅持自身職責定位，相關討論應聚焦經濟影響，並遵循全面和平衡原則。

4月20~21日，G20主席國印尼在華盛頓以線上線下相結合方式主持召開G20財長和央行行長會議。

劉昆在視訊發言中指出，中方願繼續會同各方在世界衛生組織框架下完善全球衛生治理體系，加強抗疫融資合作，把G20領導人共識落到實處。

他還說，中方支持G20財金管道立足本身職能，在遵循《聯合國氣候變化框架公約》相關原則前提下，就應對氣候變化的財金政策開展經驗分享，推動綠色低碳發展。

劉昆指出，中方願本著「共同行動、公平負擔」原則，在個案基礎上按G20共識有序落實好《緩債倡議後續債務處理共同框架》。世界銀行等多邊債權人是相關國家主要債權人，也應採取切實行動。

參考消息網引述美國《國會山》日報網站19日報導，美國財政部一名官員證實，美國財政部長葉倫本周將因俄羅斯「入侵」烏克蘭而放棄參加G20的部分會議。報導稱，這名官員說：總統要求將俄羅斯逐出G20，而葉倫部長——正如她上周明確表示，她將不會參加一些有俄羅斯人參與的G20會議。

據俄媒報導，俄羅斯財政部長計畫以線上方式參加G20財長和央行行長的部分會議。