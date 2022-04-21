周玉蔻爆確診 陳時中：各行各業都有「自己要注意」

資深媒體人周玉蔻今（21）在臉書透露經PCR檢測後陽性確診，立即向電台、電視節目請假，也告知3天內的密切接觸者此訊息，表達自己的歉意，盤點這三天上過周玉蔻節目的藍綠政治人物和專家學者，赫然發現ACIP召集人、醫師李秉穎曾在3天內接受過周玉蔻專訪，還包括台開董事長邱于芸。

本土疫情持續延燒，周玉蔻今發文表示，昨日上午至醫院進行PCR檢測，今凌晨接獲簡訊通知為「陽性」，由於周玉蔻手上握有民視「辣新聞152」及寶島聯播網《新聞放鞭炮》等節目，雖然節目內都有配合防疫需要設置隔板和安全距離，周玉蔻和來賓談話也都會戴口罩，但因接觸藍綠政治人物及專家學者過多，引發外界憂心是否有染疫的可能。

盤整過去三天上過周玉蔻節目的所有來賓，首先在「辣新聞152」方面，4月18日民進黨立委蔡易餘、民進黨台中市議員周永鴻、民進黨台北市議員簡舒培、藍委李德維國會辦公室主任林冠勳、時事評論員溫朗東和資深媒體人陳敏鳳。

4月19日則有前台中市新聞局長卓冠廷、民進黨新北市議員何博文，資深媒體人余莓莓、邱明玉、溫朗東和國民黨台北市議員張斯綱，20日來賓有民進黨台北市議員擬參選人林延鳳、律師黃帝穎、資深媒體人汪潔民、溫朗東和社民黨台北市議員苗博雅及前國民黨青年部副主任詹為元等人。

至於在廣播節目《新聞放鞭炮》部分，4月18日為前民進黨主席卓榮泰、林延鳳；4月19日來賓為台開董事長邱于芸，20日來賓為ACIP召集人李秉穎醫師 。