行政院顧問鄭宏輝20日突宣布投入參選新竹市長，市長林智堅21日出席活動時，也被問及對此看法，甚至市長兩屆任滿後的動向？林智堅表示認為目前時間充裕，不用急著掀底牌，當務之急是防疫、市政、找到接棒人優先，個人的下一步沒這麼重要。

甫宣布參選民進黨新竹市黨部主委的鄭宏輝在登記當天竟棄選，還陪同跟現任主委陳建名登記，此番操作讓外界霧裡看花，幾天後鄭宏輝突又宣布投入參選新竹市長，引起新竹市地方一陣討論。

林智堅21日出席活動時，被問及對此看法，林智堅表示，民進黨內人才濟濟，要投入服務工作都是好事，大新竹的議題之後，各政黨人選現在混沌不明，新竹市已經成各政黨兵家必爭之地，他認為此刻防疫優先，再加上過去新竹市政績成果，確實時間充裕，不用急著掀底牌。

林智堅強調，新竹市長參選人都是透過協調來產生，他也希望等待黨內人選機制確認後再來討論此問題。至於外界點名林智堅可參選桃園、甚至2026大新竹市長等，林智堅認為現階段，防疫優先、市政優先、找到接棒人選優先，至於個人下一步，沒有這麼重要。