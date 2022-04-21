我國新冠肺炎疫情嚴峻，連續多日突破千例，原本總統會在每年世界地球日4月22日前後與環團見面，但卻傳出因為疫情所以延期，且未提出明確延後期程，環團認為，「環境議題比疫情更加嚴峻」，不見面就難以溝通。

第19屆全國NGOs環境會議近日結束，並盤點出包括水資源、能源與環境、淨零碳排、廢棄物及減廢、河溪治理、礦業開採、離島環境、動物保護政策、土地徵收、公民參與等議題外，也鎖定「能源供需管理政策」、「廢除區段徵收、制定行政計畫聽證程序專法」以及「廢棄物總量管制、制定資源永續管理法」為年度三大焦點。

前總統陳水扁時代在其任內就參與全國環境會議，前總統馬英九後更是例行性在世界地球日前後的接見環團、列管相關議題，總統蔡英文任內除了列管外，也要求相關部會應與環團溝通。

「府方以疫情為由暫緩接見環團」，台灣公民參與協會理事長何宗勳證實，但未告知具體延後期程，雖然疫情嚴峻但台灣環境的問題更嚴重，今年地球日主題為「投資地球」，環團也將呼籲希望總統重視，希望不要一延再延，最後不了了之。