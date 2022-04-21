高市三民區民族、明誠路口今年1到3月，短短90天機動測速取締超速高達1萬8024件，引發不少民怨，同期比較更打敗高雄固定式測速「冠軍」的3818件。高市議員郭建盟質疑搶很大，建請高市府研議加大、加量警示措施，公告機動測速時地，不該讓市民成為市府提款機。

郭建盟今（21）日在議會質詢指出，高雄車禍肇事傷亡數，2015年起連續4年為六都榜首，在他建議下，高市交通局與警察局交通大隊效法台中，擴大採購、確實執法「移動式測速照相機」，後來數據顯示，高雄傷亡逐年下降，降至2021年5萬5001人，進一步比對六都人口數，高雄傷亡人口比率2.01％，六都交通安全排第3。

然而，警方機動測速執法雖然具成效，卻也引發民怨。郭建盟提到，許多民眾向他陳情，警方機動測速警示標誌標示不明，在驟降限速區設陷阱，未收罰單不知情連續開罰，甚至藏於暗處「神出鬼沒」，質疑警方「搶錢」搶很大。

他調閱資料發現，三民區民族、明誠路今年1到3月，90天機動測速取締超速1萬8024件，高出三民區同期九如、大昌路固定式取締最高件數1190件15倍，就連同期高雄固定式冠軍美濃區台28線中興路1段37K＋412取締3818件遠遠不如民族、明誠路機動測速取締量。

郭建盟建議，高市府交通局與警察局，研議機動式測速相機值勤，必須加大加量、置放警車等措施，朝民眾清楚辨識警示，預先減速，確保行車安全的積極目的，修正警示措施，強化在交通局、警察局、各警察分局官網，公告機動測速相機值勤時地。

對此，交通局長張淑娟指出，根據WHO（世界衛生組織）統計，時速超過50公里以上，致死率高達85％，呈現速度與傷亡嚴重的關係，無論固定或機動式測速照相，都是在做速度管理，只是執行的技巧，要如何讓民眾知道，政府不是在搶錢，而是在顧安全，後續會再與交大研議改善。

交大逕行舉發組長林永川表示，有關於告示牌加大部分，依照設置規定，一般道路適合標準型90公分長；在車速比較快、道路寬敞道路，適合放大型120公分，但考慮到一般道路若告示牌邊長太長，恐影響用路人安全，將再進一步與交通局研議如何改善。