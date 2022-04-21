資深藝人澎恰恰在2020年坦言因投資拍電影失敗，長期借錢拍戲、東拼西補，累積2.4億的巨債而宣布破產，澎恰恰雖然積極工作還錢，但也因龐大債務屢次登上媒體版面，不過澎恰恰日前被媒體爆出，負債又暴增8千萬，對此，澎恰恰強調債務是子虛烏有，他忍不住抱怨：「追殺！不停追殺！是不出人命不罷休？」事後就有網友留言問：「欠錢的比較大！？」還釣出澎恰恰回應。

66歲澎恰恰日前被媒體爆出，負債又暴增8千萬，對此，澎恰恰18日則發文強調，他並沒有再新增任何新的債務，「原話是2.4億的債務，有1.6億加入協商，8000萬沒加入，造成各方解讀上的出入，也甚表遺憾」，不過，澎恰恰昨凌晨則在臉書爆怒說，他已經聲明過了，債務是子虛烏有，「追殺！不停追殺！是不出人命不罷休？債務架構，您懂個屁！人云亦云」。

澎恰恰表示，他不斷被撻伐，但仍持續努力還債，澎恰恰也強調，債務是不實報導，同時，他也向酸民喊話：「酸民們，您要怎麼寫就悉聽尊便」，發文吸引正反兩面網友討論，事後就有網友留言問「欠錢的比較大！？」並貼上翻白眼的貼圖，對此，還釣出澎恰恰今（21日）深夜現身回應：「我有說嗎？」不過多數網友則都是留言向澎恰恰鼓勵、打氣，希望他早日還清債務。