總價189萬7000售出，由台北三多屋日本料理餐廳獨自得標，老闆李奕立開心不已。(吳佩蓉攝)

宜蘭的第一「鮪」在大家引領企盼中，由漁順吉66漁船拔得頭籌，船長董坤賢在北緯24度59分、東經123度59分海域捕獲重約271公斤的黑鮪魚。（吳佩蓉攝）

「南澳方第一鮪」今天上午在南方澳漁會第三拍賣魚市場，以每公斤7000元售出，重達271公斤，總價189萬7000售出，由台北三多屋日本料理餐廳獨自得標，老闆李奕立開心不已；捕獲第一鮪的船長董坤賢對於售出價格也很滿意。

宜蘭的第一「鮪」在大家引領企盼中，由漁順吉66漁船拔得頭籌，船長董坤賢在北緯24度59分、東經123度59分海域捕獲重約271公斤的黑鮪魚，符合重量超過180公斤、船籍是蘇澳籍，延繩釣且起鉤時必須是活魚的標準，經過委員評鑑合格，確定是今年的第一「鮪」。

宜蘭縣長林姿妙今日首次透過視訊親自主持拍賣會，拍賣會現場採高規格防疫措施；在現場承銷人熱烈的喊價競標，最後主持人蘇澳區漁會總幹事陳春生，宣布由台北三多屋餐廳承銷人以每公斤7000元得標，縣民相信今天拍賣的第一鮪，為宜蘭帶來好采頭，象徵蘇澳區的漁友及黑鮪季整年會帶來大豐收。

漁順吉66號船長董坤賢討海30多年來，首次捕獲第一鮪，董坤賢知道拍賣會結束後會有大筆款項進來，喜悅心情難以言喻直呼「好爽」；得標者三多屋負責人李奕立開心表示，可能疫情關係，沒以往這麼多競爭者，能順利得標很開心，今年已經是第4次得標，很少看到這麼大條且鮮美的黑鮪魚。