剛上過周玉蔻節目 李秉穎PCR採檢結果出爐 12:052022/04/21 中時新聞網 何立雯 、 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李秉穎PCR採檢結果出爐。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周玉蔻今上午宣布自己確診，由於她主持的節目經常邀請大咖來賓，因此恐有不少人被匡列。其中衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨才上過周玉蔻的節目，而他的PCR採檢結果也出爐，是陰性，目前自主管理中。 周玉蔻在臉書公布李秉穎PCR檢驗結果。（圖／翻攝自周玉蔻臉書） 周玉蔻今天先在臉書上自曝確診消息，並表示自己目前狀況良好，後又發文報告說，這周曾被邀請上他節目的李秉穎醫師，其PCR檢測結果出爐了，是陰性，但他要在家自主健康管理10天。 周玉蔻確診 來賓多大咖 網驚：指揮中心糟了 周玉蔻確診 陳時中：各行各業都有「自己要注意」 #周玉蔻 #李秉穎 #確診 #節目 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前台東縣長吳俊立昨天驚傳確診 09:452022/04/21 生活 3天前與周玉蔻碰面 中市議員周永鴻快篩出爐 11:432022/04/21 政治 疫情還在低點！黃珊珊預告：全台每5人恐1人確診 07:082022/04/21 生活 周玉蔻確診「這些人」3天內才剛受訪 李秉穎、卓榮泰全入列 09:542022/04/21 政治 染疫風險增！醫曝脫險6工具 3症狀持續3天要快篩 11:292022/04/21 生活 彰化縣農業處已2人確診 員工驚呼：一起吃個飯就中鏢 10:442022/04/21 生活 比利時王后瑪蒂爾德確診染疫 健康狀況曝光 04:152022/04/21 國際 蘆竹南崁派出所淪陷 1名員警PCR採檢確診 10:182022/04/21 生活 周玉蔻確診 來賓多大咖 網驚：指揮中心糟了 11:252022/04/21 生活 1分鐘讀財經》勞工注意：確診隔離給不給薪？ 最大關鍵曝光 08:242022/04/21 財經 李妍憬確診新冠肺炎 曝吃「清冠1號」直呼：真的比較舒服 10:492022/04/21 娛樂 周玉蔻確診 3天內節目來賓全曝光 11:582022/04/21 政治 周玉蔻確診了！ 臉書自曝PCR陽性：打過3劑高端 09:102022/04/21 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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