周玉蔻今上午宣布自己確診，由於她主持的節目經常邀請大咖來賓，因此恐有不少人被匡列。其中衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨才上過周玉蔻的節目，而他的PCR採檢結果也出爐，是陰性，目前自主管理中。

周玉蔻在臉書公布李秉穎PCR檢驗結果。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

周玉蔻今天先在臉書上自曝確診消息，並表示自己目前狀況良好，後又發文報告說，這周曾被邀請上他節目的李秉穎醫師，其PCR檢測結果出爐了，是陰性，但他要在家自主健康管理10天。