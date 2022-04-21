日本演藝圈接連爆出男演員、導演性醜聞，讓許多女星出面揭露演藝圈黑暗面，掀起一波「#MeToo運動」，混血女星水原希子先是爆料好友拍攝親密戲時，男演員不願做保護措施，起生理反應還照拍不肯停止，近來更揭發不僅曾被名製片梅川治男要求露毛演出，更目睹他伸鹹豬手摸女星大腿，再次掀起議論。

日本演藝圈爆出導演園子溫，及左右手梅川治男鬧出性醜聞，許多女星站出來揭發黑暗面，掀起一波「#MeToo運動」，水原希子也曾出面控訴曾遭男導演言語性騷擾，根據《週刊文春》報導，水原希子踢爆接演Netflix電影《彼女》時，知道會有性愛裸露鏡頭，但為了突破演技仍接演該角色，未料拍攝前，卻被監製梅川治男臨時告知Netfilx方要求露毛演出，眼見她面有難色後，便提議不願露毛的話，可以將自己的毛剃掉弄上「假毛」，種種離譜要求讓她難以接受，加上討論過程未見導演和攝影師參與，意識到事有蹊翹，便直接拒絕對方。

水原希子趁著試裝時，當著演員及工作人員面前，直接向廣木隆一導演表明「不願意露毛演出」，經過一番協調後，導演表示鏡頭會避開之外，合約也加註不露毛等條款，藉此維護演員應有權益，再次談及這段經歷時，她強調若有事先說明露毛演出的必要性，或許會稍做考慮，但對方只是一味要求露毛，卻沒拿出合理理由說服，讓她覺得不被尊重外，也覺得「露毛」反而成為賣點而非演技，坦言這部作品讓她覺得「身心俱疲」。

水原希子後來雖向Netflix提議引進「親密行為協調員」，未料專業人員卻被梅川治男想盡辦法刁難，讓她向年輕女演員喊話，不管怎樣都要守住底線，若被騷擾也要沒有顧忌吐露真相，畢竟不希望再有下一個受害者出現。