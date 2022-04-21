台中1家生技公司將養石斑魚池水過濾裝瓶，詐稱是從石斑魚提煉的「胜肽」，台中檢調查獲起訴郭姓業者。（台中市調處提供／陳淑芬台中傳真）

養石斑魚的池水能治百病？台中1家生技公司郭姓負責人將養石斑魚池水過濾裝瓶，詐稱是從石斑魚提煉的「胜肽」，無健康食品許可證，1瓶250ml就喊賣2500元，自2019年起廣辦講座推銷，大賺黑心錢。台中市調處報請檢察官偵辦搜索，查獲已賣出總重10噸產品，現場查扣養殖水8.3公噸及7千多瓶產品，檢方依違反《健康食品管理法》起訴郭男。

調查局台中市調處接獲違法保養品販售情資，報請檢察官偵辦，追查發現郭男自2017年起見「胜肽」保養品風行，具龐大商機，大量購買石斑魚飼養，並將養殖的池水直接裝瓶，命名為「海洋活性小分子肽」，並未取得衛生福利部核發的健康食品許可證，1瓶250ml單價2500元、500ml單價高達5000元。

郭男並自2019年至2021年間在台北及台中等地廣辦講座，詐稱「海洋活性小分子肽」是從石斑魚身上提煉的「胜肽」，具有「增加自體免疫力、增強免疫功能、抗高血壓、血清總膽固醇及血脂明顯下降、降血糖」多種保健功效，甚至，連糖尿病、阿茲海默症、腫瘤、癌症、肝臟損傷、中風及燙傷都可以改善。

購買民眾向檢調指稱，因家人罹癌才聽信偏方，花數萬元買「海洋活性小分子肽」服用，卻發生發生全身全身浮腫、暈眩、尿浮腫、暈眩及尿蛋白飆高等異常症狀，身上還散發難以忍受之惡臭散。

檢調在去年12月間搜索郭男的住處、公司及養殖場，發現員工正在投餵石斑魚，並抽取池水過濾處理，大量生產石斑魚養殖水，未經過滅菌等加工程序即裝瓶販售，現場查扣養殖水8.3公噸及7千多瓶產品。

據了解，根據公司出貨資料統計，郭男在4年內，將養殖池水當成「胜肽」賣已經賣了10噸巨量，至於不法所得因帳目混亂已難以查證。