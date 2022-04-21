振興五倍券即將於本月底（4/30）到期，只剩下倒數十天，根據財政部統計，截至4月19日，大約還有67億元的五倍券還沒兌換使用。零售業者搶食商機，全家昨（21）日宣布推出晚鳥優惠，即日起至4月底止，至全家使用振興五倍券消費，可享20％購物金回饋。

五倍券即將到期，許多民眾還有「剩」券在握！，全家今天宣布推出晚烏優惠，即日起到全家使用振興五倍券消費，使用200元振興券購物可獲得40元購物金（單筆消費滿100元可使用）；500元振興券可獲得100元購物金（單筆消費滿250元可使用），使用1000元振興券則可獲得200元購物金（單筆消費滿500元可使用）。

此外，4月30日前到全家購物，只要使用振興券消費，掃描小白單上的QRcode，還可至抽獎網頁登錄一次抽獎序號，有機會將SKODA汽車、光陽電動機車開回家。

面對新冠疫情，政府為了提振內需經濟，發放紙本及數位振興五倍券，其中紙本五倍券從去年10月15日開始接受店家兌領。

根據財政部國庫署統計，截至4月19日止，國內60家金融機構累計兌付1.77億張紙本五倍券，總金額達893億元，對照領券總張數1.92億張、領券總金額960億元，比例分別達92%和93%。換算大約還有7％、67億元的五倍券尚未兌換使用。