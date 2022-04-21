住展雜誌今（21）日公布最新調查指出，北台灣今年第1季預售新屋市場房價持續走強，各縣市一片紅通通，尤以新竹最猛！單季大漲11％，1季就大漲每坪3萬元，均價站上3字頭、達30.2萬元，躍居為北台灣第三貴城市。

住展今天最新調查指出，北台灣六個縣市及地區，Q1房價平均年漲幅約12.1％，比去年Q4約8.7％明顯擴大。

住展雜誌研發長何世昌分析，在營造成本持續上揚、通膨因素，以及供需失衡等因素影響之下，房市多頭趨勢依然不變。不過，假如央行祭出特定地區選擇性信用管制，漲幅較大的桃竹地區可能會遭列入，打房風險還是存在。

住展這項調查指出，台北市今年Q1新建案房價來到97.3萬元／坪，較去年Q4上漲2.2萬元／坪、季漲幅約2.3％，已連續九季上漲、且連三季締造新高紀錄，距每坪百萬元大關，只有一步之遙。

新北市今年Q1新建案房價約43.7萬元／坪，比上一季增加1萬元／坪、季增幅約2.3％，連續九季上漲，且連兩季刷新史上新高；若與去年同期比較，則近一年來房價增加3.8萬元／坪、年增幅約9.3％。

桃園方面，大量雙北市輕移民買盤，近年紛紛轉進南崁、青埔，新案成交價已普遍來到40萬元／坪初頭，而龜山A7則已走高至32萬元／坪以上。

在比價效應之下，部份買盤回流至新北蛋白區並帶動房價上揚，像林口、八里、鶯歌與三峽等地漲幅較大。

目前桃園Q1新建案房價續漲至28.7萬元／坪，單季上漲1.2萬元／坪、季增幅約4.4％，續創歷史新高。

新竹房市漲勢更是凶猛，Q1新建案房價躍增至30.2萬元／坪，較上一季大漲3萬元／坪、季漲幅高達11％；近一年來，新竹房價暴漲6.5萬元／坪、年漲幅約27.4％。從今年起，新竹整體房價水準正式超越桃園，成為北台灣第三貴的地區。主要原因，是供給量急縮，導致供需失衡更加惡化，以致於房價持續暴漲。

何世昌認為，對新竹購屋族而言，「人兩腳、錢四腳、厝八腳」，不只菁華區房價暴漲，連偏鄉芎林、竹東、新埔等地，都有建案開價飆上4字頭，已非外人可以想像。