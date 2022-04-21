全台新冠肺炎疫情升溫，每日確診數不斷攀高，不但網傳成藥熱銷，藥局防疫茶也熱賣，更有不少民眾到中醫診所要求醫師開立清冠一號備用；中醫師陳勇利建議民眾，清冠一號適用於有接觸的風險族群，如需要預防可採加減方；另，國家中藥研究所網頁也公開防疫茶讓民眾做預防保健用。

中央流行疫情指揮中心日前請來國家中藥研究所所長蘇奕彰參加疫情記者會，公開清冠一號在臨床使用治療確診患者功效，也造成坊間中醫診所湧入許多民眾盼中醫師開立相關處方備用；台中市藥師公會顧問陳金火指出，藥局家庭常備用藥最近銷量突增40％~50％，更有不少民眾到藥局要採買清冠一號，但清冠一號是醫師處方用藥，只有中醫師可開立。

中醫師陳勇利坦言，近來門診的確有許多民眾一開口就希望他開立清冠一號，但是，清冠一號藥性過於寒冷，若是用於預防，吃多了反而容易導致身體能量降低、免疫力下降。因而他建議可參考清冠一號，只要配方稍做改變，加入顧脾胃、增免疫的中草藥就可以當成預防方來使用。

中醫師陳勇利建議民眾用來預防，可參考清冠一號，只要配方稍做改變，就可以當成預防方來使用。（陳勇利提供）

陳勇利說，清冠一號在國家中醫藥研究所主持下，曾和15家教學醫院和集中檢疫所使用在臨床中西醫整合治療，經過驗證，對於輕、中症患者有一定成效。

因此，他採取清冠一號的優點，也就是取其板藍根、魚腥草、桑葉，再加上一些黃耆、防風、白朮，以及保護腸胃的茯苓、山藥等，做為預防方，建議民眾在確診病例千例左右時平日做中度預防用。

但如果單日確診數破萬，就要再提高抗瘟疫的中藥草比例，成為預防加強方，如果是已確診的輕中症，則需使用清冠一號。

陳勇利說，他自己每天面對眾多病人，就會使用改良自清冠一號的預防方，若是確診案例多到每日萬人，則會使用加強方；他也建議，像是警、消、餐廳服務人員目前在疫情如此緊張下，可以使用做中強度預防。

藥師陳金火則表示，中藥局也提供以板藍根、魚腥草、金銀花等數種以抗病毒、增加抗體的中藥材組成的防疫飲，近日民眾詢問度破表，藥材一度缺貨。唯蘇奕彰強調，清冠一號實際的有效配方與劑量比例只有經授權配合製作的8間GMP藥廠才知道，如民眾因接觸風險需使用應找中醫師診斷判斷再開處方使用。