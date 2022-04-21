士電3月及第一季合併營收未受疫情攪局影響，雙雙飆同期新高，4月業績略受疫情影響，第二季營運可超前原訂目標，上半年營運有機會優於去年同期。士電布局外電動汽機車動力系統及電動車充電樁進入收割期，還計畫今年底前，與負責電動車充電樁設計開發的起而行、國內車廠攜手進軍電動車充電站市場。

士電業績報佳音，又具有電動車題材，21日小漲0.1元而以52.3元開出，買盤積極承接，推升股價上漲，最高曾達53.5元，目前漲幅超過2％。

士電看好電動車是未來市場主流，今年參加台北國際汽機車零配件展，首度展出全系列大中小功能電動車動力系統模組，也陳列各式高低壓開關、配電盤及變壓器產品，並結合場域太陽能、風能等綠電儲能方案，以及電動車充電樁產品，提供客戶綠能Total Solution客製化服務。其中光陽ionex S7R搭載士電7.2kW動力系統，第1次參加TSR賽事就獲冠軍，這套小功率動力系統也亮相。

謝漢章表示，士電10KW以下小功率動力系統獲中華車、光陽、三陽及越南Vinfast等電動機車採用。20kw～80kw中功率動力系統應用在重機、沙灘車、雪橇車等ATV產品，ATV大廠八成發電機啟動馬達都由士電供應，客戶涵蓋加拿大龐巴蒂及德國BMW等。

謝漢章表示，士電開發130KW～150KW大功率電動汽車及物流車動力系統，馬達是士電開發，控制器則與工研院合作開發，應用在中華汽車商用物流車。

政府計畫2025年對電動物流車每輛補助40萬元，士電預估2025年至2030年電動物流車汰換率15％，士電關係企業新竹物流目前擁有3千輛物流車、1,200輛機車，新竹物流2025年起陸續陸續汰換為中華車的電動物流車。

士電去年生產銷售2、3千座電動汽機車電動車充電樁，外銷日本、歐洲及東南亞等市場近300座汽機車充電樁，今年目前訂單超過300座充電樁。內銷鎖定民營停車場、建案，以及各縣市政府公營場域，總計建置7,800座DC及AC電動車充電樁。

謝漢章指出，士電與起而行合作電動車充電樁，雙方也計畫攜手進軍電動車充電站市場，預計年底前合資新設充電樁營運公司，負責充電站運營，還邀請國內車廠投資入股，資本額1億元以上，士電及起而行合計持股將過半。