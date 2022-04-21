信義房屋針對官網使用者進行購屋意向調查，調查結果顯示，越年輕的族群對房價看法越樂觀，未滿30歲受訪者有高達64％看漲房價，但60歲以上就剩下28％看漲房價；另外，若央行連續性升息，則是46％認為有需要就購屋，47％認為會暫緩購屋或降低預算，顯示未來若連續性升息，有一定的買方可能心態上會趨於保守。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，越年輕的族群可能越沒經歷過房市修正，加上購屋可能偏向剛性需求，越看房價越變貴，因此對於房價看漲的比例最高，不過年紀越高可能經歷過房市的景氣循環，知道房價總是會起起落落，加上年紀大對於風險承擔能力有限，因此調查發現年紀越大的族群，對於房價看法越為保守。

信義房屋調查顯示，未滿30歲看漲房價比例最高，達64％，30～34歲52％看漲房價，35～44歲就剩下42～44％看漲房價，45～49歲則有39％看漲，60歲以上就只剩下28％看漲。

至於外在事件部分，面對未來升息循環的趨勢可能來臨，46％受訪者認為有需要就購屋，47％認為會暫緩購屋或降低預算，7％認為不清楚，調查結果顯示未來若連續性升息，可能近半的受訪者覺得會受到影響，因此判斷對於市場信心與購買力將有一定的影響程度。

通膨預期調查部分，此次調查剩下43％認為通膨會讓房價明顯上漲，上季調查比例則超過6成，可能少部分受訪者認為通膨雖有影響，但可能在過去一段時間已經同步反映在房價上。

政府推動禁止預售案換約轉手政策，43％受訪者認為對於房市影響不大，15％認為房價會下跌，18％認為房價會漲不動，也有25％認為不清楚。

至於對於未來房價看法部分，此季調查期間恰逢俄烏戰爭、央行升息與政府推動預售換約政策期間，對於購屋人信心有短期干擾，因此看漲房價的比例從上一季的62％，修正到46％，但整體購屋信心還是屬於中性偏樂觀。