美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於美東時間月20日與中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和通話，雙方在台海議題各說各話。外交部發言人歐江安今天表示，美方已依慣例於事後向我方說明通話情形，外交部對美中互動情形都有充分且即時的掌握。

美聯社報導，奧斯丁在通話中說，美方關切中方對台灣的軍事挑釁；魏鳳和則強調，台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。

歐江安說，外交部也注意到，中國國防部發布的聲明刻意凸顯對於台海議題的討論，並再次誤導、扭曲詮釋美方的發言或立場，意在透過此次對話再次對台發動認知作戰，外交部因此特別提醒民眾注意中國對類似對話後的習慣性操作。

歐江安指出，對於中國政府對我國主權的說法，以及中國軍方近日對台灣防空情報區的入侵與威脅，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣也不歸中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。

歐江安表示，台美關係密切友好、互信深厚，溝通管道暢通，拜登政府一再重申對台灣承諾「堅若磐石」(rock-solid)。外交部會密切關注美中高層互動與威權主義的擴張行徑，也會在台美緊密的夥伴關係基礎上，持續推動雙方合作，共同維護台海與區域的和平穩定。